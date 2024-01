Personalie Schuwirth neuer Seat-Vertriebschef

Sven Schuwirth wird mit Wirkung zum 1. Februar 2024 zum neuen Vorstand für Vertrieb und Marketing der Seat S.A. ernannt. In dieser Funktion berichtet er direkt an CEO Wayne Griffiths. Schuwirth folgt auf Kai Vogler, der neue Aufgaben bei der Volkswagen Financial Services Overseas AG übernimmt.

Schuwirth kam im Juni 2021 als Head of Digital Business and Product Strategy zu Seat und war laut eigenen Angaben maßgeblich an der Entwicklung der Cupra-Produktstrategie sowie an der Expansion der Marke beteiligt. Sven Schuwirth verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie, die meiste Zeit davon bei Audi. Seit Juni 2021 arbeitet Schuwirth für Seat und erst im März 2023 wurde er zum COO von Cupra ernannt.

Zu Schuwirths Hauptaufgaben in seiner neuen Funktion wird es gehören, den Wandel des Unternehmens hin zur Elektrifizierung zu leiten, die Markteinführung der kommenden Modelle – darunter Cupra Tavascan, Cupra Terramar und Cupra Raval – zu managen und die Marke Seat weiterzuentwickeln.

Während der Amtszeit von Kai Vogler hat sich der Absatz von Cupra-Modellen laut Unternehmensangaben mehr als verdoppelt und im Jahr 2023 stellte die Marke mit 230.700 Auslieferungen einen Rekord auf.