Personalie Hyundai bekommt neuen CEO

Ulrich Mechau, neuer President & CEO der Hyundai Motor Deutschland, tritt die Nachfolge von Wang Chul (William) Shin an. Shin übernimmt eine neue Aufgabe im globalen Hyundai Motor Company Headquarter. Mechau kam 2018 als Director of Sales zu Hyundai Motor Europe und übernahm zwei Jahre später die Position Vice President Sales & Service. Während seiner mehr als fünf Jahre bei Hyundai Motor Europe spielte Mechau eine wichtige Rolle im Wachstumsprozess von Hyundai in Europa. Seine neue Position bei Hyundai Motor Deutschland wird er am 1. Februar 2024 antreten. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei Hyundai Motor Deutschland und darauf, zum weiteren Wachstum von Hyundai in diesem wichtigen europäischen Markt auf Basis unserer innovativen und nachhaltigen Produkte und Dienstleistungen beizutragen“, betont Mechau.

„Ich danke Ulrich Mechau für das, was er in seiner bisherigen Position bei Hyundai Motor Europe, dem regionalen Headquarter für Europa, geleistet hat“, sagte Michael Cole, President & CEO bei Hyundai Motor Europe. „Für seine neue Führungsposition wünsche ich ihm viel Erfolg. Darüber hinaus danke ich William Shin für sein großes Engagement während seiner Zeit als President bei Hyundai Motor Deutschland.“