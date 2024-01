DAT-Fahrzeugbewertung Daten von China-Herstellern

Während die deutschen Hersteller in Sachen E-Mobilität nicht wirklich durchstarten, steigt die Zahl der neuen Modelle aus China. Klar, dass damit auch die Expertise in Sachen Fahrzeugdaten der Deutsche Automobil Treuhand (DAT) gefragt ist. Mittlerweile ist deren Portfolio auf folgende Hersteller angewachsen: MG, Aiways sowie Marken von Geely wie Lynk&Co, Polestar sowie NIO, BYD und ORA.

Bedarf an Reparaturdaten chinesischer Modelle steigt

„Die chinesischen Hersteller steigern ihre Präsenz auf unseren Straßen. Dadurch steigt auch der Bedarf an Reparaturdaten in unserer SilverDAT Software“, erklärt Markus König, Leiter DAT Produktlinie Reparaturkostenkalkulation. „Der Prozess hierbei ist sehr detailreich, da wir die Fahrzeuge digital in ihre Bestandteile zerlegen und jedes Teil mit einer Nummer, Preisen, Arbeitswerten, Verbundarbeiten etc. versehen.“ So versteht sich der Dienstleister als eine Art Dolmetscher, der die unterschiedlichen Datenformate der Hersteller und Importeure in eine einheitliche Datensprache übersetzt.

Darüber hinaus hat China nach eigenen Angaben eine strategische Bedeutung für die DAT. So arbeitet das Beratungsunternehmen nicht nur vor Ort mit zahlreichen Herstellern zusammen, sondern berät diese auch, wenn es um deren Markteintritt in Europa geht.

Wichtig für Leasing- und Finanzierungsraten

Doch warum sind die DAT-Daten für die Hersteller so von Bedeutung? „Für die Berechnung von Leasing- oder Finanzierungsraten ist es unerlässlich, die Entwicklung der Fahrzeugwerte zu kennen. Viele Banken und Leasinggesellschaften arbeiten mit den unabhängigen und neutralen Fahrzeugwerten der DAT. Daher haben wir die chinesischen Hersteller im Detail in unsere Marktbeobachtungsaktivitäten integriert und stehen mit allen in Kontakt, um unsere Marktprognosen zu erklären und über Marktchancen zu diskutieren“, erklärt Martin Weiss, Leiter DAT-Fahrzeugbewertung.