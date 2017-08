AFC Auto Fleet Control Track+Interact: Virtuelle Schadenakte für Flotten

Dank der neuen virtuellen Schadenakte erhalten Fuhrparkmanager einen 360°-Echtzeit-Überblick zu allen Einzelschäden. Mithilfe des Interaktionspanels können Kunden direkt mit AFC Auto Fleet Control (AFC) kommunizieren und so die Bearbeitungsgeschwindigkeit beschleunigen. Darüber hinaus sind zahlreiche, schadenübergreifende Informationen und Analysen abrufbar. Die grafisch optimierte Plattform lässt sich auf allen mobilen Geräten nutzen.

Mit Track+Interact sollen Fuhrparkleiter exakt sehen, wann, wie und wo ein Schaden entstanden ist. Sämtliche Dokumente, Bearbeitungsstände und Informationen zum Schaden werden in Echtzeit erfasst und visualisiert. Integrierte Komponenten wie Google Maps und Wetter-Widget dokumentieren Ort und Witterung zum Schadenzeitpunkt. Schadentyp und -kosten werden im Verhältnis zu den Gesamtschäden der Flotte dargestellt. Fuhrparkmanager erkennen somit auf einen Blick, ob bei einem Schaden kurzfristiger Handlungsbedarf besteht.

Dank grafisch dargestellter Schadenhistorie und entsprechender Schadenfotos können Kunden Zustand, Reparaturstatus und Standort der Fahrzeuge jederzeit überwachen und sich eine klare Vorstellung von den Beschädigungen jedes Fahrzeugs machen. Ferner sind alle Schäden eines Fahrzeugs interaktiv verknüpft, so dass Kunden stets Schadenkosten- und Art miteinander vergleichen können. Im Interaktionspanel kommunizieren sämtliche Unfallbeteiligten in einem Chat-Fenster – ähnlich wie über einen modernen Messenger-Dienst – direkt im Schaden. So haben beide Seiten jederzeit ohne Umwege die gesamte Kommunikation im Blick. Track+Interact ist im AFC-Paket "Aktive Schaden-Prozess-Steuerung" bereits enthalten. Den Kunden entstehen damit keine zusätzlichen Kosten.