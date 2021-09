* L3-Monats-Preis 14,50 Euro für das firmenauto Digitalabo Basic - Miniabo (in Deutschland).

Eigentlich ganz einfach: Baut der Fahrer einen Unfall, meldet das Flottenmanagement den Schaden der Leasinggesellschaft, und die kümmert sich um den Rest. Doch dieser Service hat seinen Preis. Deshalb kehren immer mehr Flottenmanager der Mischkalkulation eines Full-Service-Angebots von Leasinggesellschaften den Rücken. Sie nehmen die Schadenregulierung entweder selbst in die Hand oder suchen sich Kooperationspartner. So konnte etwa die Innovation Group in Deutschland allein 2020 rund 25.000 ­Flottenfahrzeuge hinzugewinnen. "Das ist ein Plus von 25 Prozent", sagt Geschäftsführer Matthew Whittall.

Für viele Flottenbetreiber ist Full-Service-Leasing das Maß der Dinge, auch was das Schadenmanagement angeht. Doch es gibt günstige Alternativen. Spezialisierte Schadennetze bieten sich als Kooperationspartner an.

