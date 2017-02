LeasePlan: Waldegger neuer Bereichsleiter LeasePlan Go

Waldegger ist bereits seit elf Jahren im Flotten- und Leasingsegment tätig und kennt den Markt aus verschiedenen Perspektiven. Seine Karriere begann der 37-jährige im Vertriebsinnendienst. Zuletzt war Waldegger im internationalen Flottengeschäft tätig. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und natürlich auch auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, den Autohäusern. Wir möchten Selbständige und Gewerbetreibende als Leasingpartner bestmöglich dabei unterstützen, dass sie für sich und ihre Kunden stets mobil sind", so Waldegger.

LeasePlan Go bietet herstellerunabhängiges Leasing ab einem Fahrzeug auf der Basis von Kilometerverträgen. Zusätzliche Dienstleistungen rund um das Fahrzeug können Kunden frei wählen – wie zum Beispiel Wartung und Verschleiß, Reifen, Tankkartenservice oder auch Versicherung. Einen besonderen Schwerpunkt hat die Marke im Bereich Transporter. Hier bietet LeasePlan Go zahlreiche Komplettlösungen an. Bei Bedarf stehen Kunden Transporter-Experten beratend zur Seite, damit Selbständige und Gewerbetreibende den Transporter finden, der sie optimal in ihrem Tagesgeschäft unterstützt.