Weitere 900 Tankstellen in Deutschland

Ab sofort profitieren Aral Plus sowie BP + Aral Tankkartenkunden von noch mehr Flexibilität dank der neuen Partnerschaft mit TOTAL. Durch die Erweiterung des Akzeptanznetzes können Flottenbetreiber seit Juli allein in Deutschland an 4.400 Tankstellen tanken.