Log Pay führt verschiedene Tankstellenanbieter in einer Tankkarte zusammen. Jetzt können die Kunden auch an 2.000 Aral-Stationen tanken und damit bezahlen. Darüber hinaus kann die Tankkarte demnächst in weiteren europäischen Ländern an den Tankstellen der Aral Muttergesellschaft BP eingesetzt werden. Im weiteren Verlauf dieses Jahres wird dies auch an BP Stationen in Österreich, Luxemburg, Spanien, Portugal, Polen und den Niederlanden möglich sein. Damit wächst das Netz auf rund 6.000 Tankstellen in Deutschland und 12.000 in Europa. Im Januar 2017 hatte Volkswagen Financial Services 51 Prozent der Unternehmensanteile an Log Pay Transport Services erworben.