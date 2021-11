Alle großen Elektroautos in Deutschland (2022)

Alle großen Elektroautos in Deutschland (2022) Preise und Daten großer E-Autos

Die Bildergalerie ganz oben listet alle kleinen Stromer auf, darunter SUV bis 4,50 Meter Länge, aber auch Kleinwagen wie Renault Zoe sowie Kompaktmodelle wie den VW ID.3. Die größeren Modelle finden Sie in den beiden Bildergalerien oben. Alle Preise sind netto ausgewiesen, also ohne Mehrwertsteuer.

Mazda etwa verbaut beim rund 28.000 Euro teuren MX-30 eine relativ kleine Batterie mit nur 35,5 kWh Kapazität, um Kosten zu sparen. Die Japaner gehen davon aus, dass E-Autos vorwiegend in der Stadt und nur in einem überschaubaren Radius gefahren werden. Volvo dagegen setzt im XC40 Recharge Pure Electric einen 78 kWh großen Akku ein. Das treibt den Preis, der Volvo kostet weit über 50.000 Euro.

Kleine E-Autos boomen, was angesichts des Umweltbonus von 9.000 Euro nicht verwundert. In dem Segment finden sich Mini-Stadtflitzer wie Smart oder Renault Twingo, aber auch klassische Vertreter der Kompaktklasse wie der Nissan Leaf. Die Konzepte unterscheiden sich stark.

Von BMW i3 bis VW ID.3: Fotoshow aller aktuell in Deutschland bestellbaren kleinen oder kompakten Elektroautos (SUV bis 4,50 m Länge) - mit Preis, Daten und Umweltprämie. Mittelklassemodelle und große E-Autos finden Sie weiter unten.

