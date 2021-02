Live-Stream am 1. März

Der E-Tron GT auf Porsches E-Plattform ist Audis drittes Elektroauto nach den SUVs E-Tron und E-Tron Sportback, die auf dem konventionellen Q5 basieren. Im Laufe des Jahres ergänzt der Q4 E-Tron das Angebot – ein enger Verwandter des VW ID.3. Außerdem sollen in den kommenden Monaten die ersten Modelle auf Basis des neuen PPE-Elektrobaukastens von Audi und Porsche gezeigt werden. Den Start dürften allerdings die Stuttgarter mit dem elektrischen Macan machen.

Bei der Motorleistung hält der Audi einen Respektabstand zum bis zu 625 PS starken Porsche Taycan (ab 89.495 Euro in der günstigsten Allradversion). Dafür kommt der E-Tron mit seinem 85 kWh (netto) großen Akku einige Kilometer weiter: Laut Norm sind es 488 Kilometer beim schwächeren Modell, der RS kommt bis zu 472 Kilometer weit. Das Laden mit Gleichstrom soll dank 800-Volt-Architektur mit bis zu 270 kW erfolgen, bei Wechselstrom sind es 11 kW, optional 22 kW.

Optisch setzt sich der Viertürer aus Ingolstadt deutlich vom Porsche ab. An der Front prangt eine Stromer-Variante des typischen Audi -Kühlergrills, die Flanken sind stärker modelliert als beim sachlicheren Porsche und hinten gibt es beim Audi statt eines dünnen LED-Bands klassische Leuchten. Allerdings werden auch sie von einer LED-Leiste verbunden. Der Innenraum kommt ebenfalls im typischen Audi -Stil daher.

