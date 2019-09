Fahrerüberwachung per Kamera

Fahrerüberwachung per Kamera Das Auto mildert den Stress

Das israelische Unternehmen Vayyar setzt nun statt auf teure Kameratechnik auf Funkwellentechnologie, um den Innenraum eines Fahrzeugs zu überwachen. Sogenannte "4D Imaging-Sensoren" erkennen mittels Radar zum Beispiel ein im Fahrzeug zurückgelassenes Kind und registrieren dabei, ob die Atmung regelmäßig und gleichmäßig erfolgt. Das funktioniert auch, wenn das Kind zugedeckt ist oder sich in einem Kindersitz befindet. Bemerken die Sensoren, dass die Atmung schneller geht und eine Gefahr für das Leben des Kindes bestehen könnte, warnt es den Fahrer. Reagiert dieser nicht, ist es denkbar, dass das Anfang 2020 serienreife System von sich aus einen Notruf an eine Rettungsstelle absetzt oder die Klimaanlage einschaltet und die Fenster herunterfährt.

Lassen Eltern ihr Kind alleine im Fahrzeug, kann dies besonders bei heißem Wetter schnell dramatische Folgen haben. In Zukunft könnte das Auto selbst rechtzeitig Hilfe anfordern

