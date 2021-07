Was uns Newton lehren könnte

Lockdown 2021 Was uns Newton lehren könnte

Ein Masterplan muss her

Axel Schäfer über Mobilitätswandel Ein Masterplan muss her

* L3-Monats-Preis 14,50 Euro für das firmenauto Digitalabo Basic - Miniabo (in Deutschland).

Und schon hat der Fuhrparkleiter sämtliche Halter­pflichten für alle Dienstwagen an der Backe. Beispielsweise, regelmäßig die Führerscheine aller Kollegen zu überprüfen, die Firmenwagen fahren. Das kann bei ausländischen Führerscheinen komplizierter sein, als es sich im ersten Moment anhört. Im ­Wirrwarr der EU-Führerscheinklassen helfen Übersichtslisten. Die erste Kontrolle sollte der Fuhrparkverantwortliche immer selbst übernehmen und schriftlich dokumentieren. Danach empfiehlt sich eine jährliche Kontrolle, am besten unangemeldet, gern auch per App. Dabei gilt es nicht nur, auf die richtige Fahrerlaubnisklasse zu achten; auch Erkrankungen der Mitarbeiter können eine Rolle spielen, sofern sie die Fahrtauglichkeit einschränken.

Davon hat jeder Fuhrparkmanager schon einmal gehört: Er hat im Unternehmen rechtliche Pflichten. Wer aber die Regeln und ein paar Kniffe kennt, kann sich im Alltag viel Ärger ersparen. Grundsätzlich gilt: Hat ein Unternehmen Autos, so obliegt ihm die Halterhaftung. Ist es nicht anders geregelt, steht dafür der Geschäftsführer gerade. Der tut aber gut daran, das an die zuständige Fachabteilung zu ­delegieren.

Von der Führerscheinprüfung bis zur Halterhaftung: In einem Fuhrpark gibt es viele rechtliche Fallstricke. Worauf Sie unbedingt achten sollten, lesen Sie hier.

Who is Who Pkw

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021