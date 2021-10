Was im Überlassungsvertrag stehen muss

Dienstwagenüberlassung Was im Überlassungsvertrag stehen muss

Der Überlassungsvertrag sagt, was erlaubt ist

Mit dem Firmenwagen in den Urlaub

Mit dem Firmenwagen in den Urlaub Der Überlassungsvertrag sagt, was erlaubt ist

Wer völlig unbedarft an das Thema he­­rangeht, tut gut daran, online einen Blick in Musterverträge zu werfen. Doch Vorsicht: Diese müssen für Deutschland gelten, nicht etwa für die ebenfalls deutschsprachigen Länder Schweiz oder Österreich. Grundsätzlich regelt der Vertrag, wie der Umgang mit dem Firmenfahrzeug aussehen soll. Wie regeln Sie die Privatnutzung, die Servicetermine und die Schadensmeldungen?

Bevor der Schlüssel des neuen Dienstwagens an den Fahrer geht, sollte der einen Überlassungsvertrag unterschrieben haben. Nur so kann sichergestellt werden, dass das Auto am Ende der Nutzungszeit auch wieder wohlbehalten zurückkommt. Üblicherweise ist der Überlassungsvertrag Teil des Arbeitsvertrags. So können Vergehen auch mit Abmahnungen und im schlimmsten Fall mit der Kündigung sanktioniert werden.

Ohne einen vernünftigen Überlassungsvertrag sollte kein Mitarbeiter einen Dienstwagen ­bekommen. Warum das so ist und was darin stehen sollte, lesen Sie hier.

