* L3-Monats-Preis 14,50 Euro für das firmenauto Digitalabo Basic - Miniabo (in Deutschland).

Doch häufig ist das zu kurz gedacht: Schäden sind ein großer Posten in den Fuhrparkkosten. Allein deshalb sollte klar sein, womit man seinen Dienstleister da genau beauftragt und ob die Kosten gerechtfertigt sind – oder ob man die Abläufe nicht selbst günstiger steuern könnte.

Bumm, schon wieder hat es geknallt, ein Dienstwagen ist gegen einen Pfosten gefahren. Was tun? Glücklich schätzen sich Fuhrparkverantwortliche, die einfach sagen können: "Kein Problem, unser externer Schadendienstleister regelt das schon, wir zahlen dann die Fallpauschale, fertig, aus."

Who is Who Pkw

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021