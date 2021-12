Der Überlassungsvertrag sagt, was erlaubt ist

Mit dem Firmenwagen in den Urlaub

Eine vorübergehende Grippe oder ein Beinbruch können Mitarbeiter außer Gefecht setzen. Doch nach ein paar Tagen, spätestens wenigen Wochen sind sie wieder fit und auf Tour mit dem Firmenwagen. Was jedoch soll mit dem Geschäftswagen geschehen, wenn die Kollegen für längere Zeit ausfallen?

Wird ein Kollege krank oder freigestellt, stellt sich die Frage, was mit dem Firmenwagen geschieht. Einfach einfordern kann man ihn nicht.

Krankheit oder Kündigung Was mit dem Firmenwagen passiert

