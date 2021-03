So ticken Europas Flottenmanager

Es gibt also viele gute Gründe, warum sich jeder Geschäftsführer mit seiner betrieblichen Mobilität beschäftigen sollte. Doch braucht es dafür gleich eine eigene Abteilung? Schon, denn nur mit der Wahl der Verkehrsträger und der Verwaltung der auflaufenden Kosten ist es bei Weitem nicht getan. Deshalb widmet sich firmenauto über das gesamte Jahr 2021 den verschiedenen Aspekten des Fuhrpark- und Mobilitätsmanagements und beginnt die Serie mit einem groben Überblick über die anfallenden Aufgaben.

Fast jedes Unternehmen kennt es: Die Mitarbeiter müssen von A nach B. Aus dem Homeoffice zum Kunden, für Arbeiten abseits des Computers zum Arbeitgeber. Mobilität ändert sich derzeit zwar gewaltig, sie bleibt aber wichtiger Bestandteil der Arbeitswelt. Mit den damit verbundenen Kosten muss sich jede Firma auseinandersetzen. Nicht selten ist die Mitarbeitermobilität einer der größten Posten in der Bilanz.

Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement ist für viele Unternehmen wichtiger, als sie vielleicht denken. Es laufen hohe Kosten auf, und ohne ordentliches Delegieren bleibt die Haftung am Geschäftsführer hängen.

