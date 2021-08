Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Wie bisher wird der iX3 von einem 286 PS starken E-Motor in Kombination mit einer 80 kWh großen Batterie angetrieben. Der Sprint von null auf 100 km/h gelingt damit in 6,8 Sekunden, maximal sind 180 km/h möglich. Die WLTP-Reichweite beträgt 460 Kilometer.

Für den iX3 hat BMW zudem das Angebot an Assistenzsystemen ausgebaut. Der stets mit dem Internet verbundene Stromer bietet künftig eine cloudbasierte Navigation, eine Fernzugriff-App und eine Smartphone-Integration per Apple Carplay oder Android Auto. Software-Updates und neue Funktionen lassen sich künftig "over-the-air" aufspielen.

Im Innenraum ist der Infotainment-Touchscreen auf 12,3 Zoll gewachsen, hinterm Lenkrad gibt es ein digitales Kombiinstrument in gleicher Größe. Eine neue Bedieninsel in der Mittelkonsole bündelt iDrive-Controller, Fahrstufenwählhebel, Startknopf und die Parkbremstaste. Zur Serienausstattung gehören eine Drei-Zonen-Klimaautomatik, neue Alu-Zierleisten und Sportsitze.

Zu den optischen Änderungen gehören ein neu gestylter und gewachsener Kühlergrill sowie eine überarbeitete Frontschürze. Serienmäßig gibt es adaptive Voll-LED-Scheinwerfer, die etwas flacher als die bisherigen Leuchten bauen; am Heck sorgt eine neue Grafik der LED-Rückleuchten für Frische. Optional bestellbar ist ein Laserlicht. Mit blauen Akzenten an Front- und Heckpartie bekennt sich der iX3 zur BMW -Elektro-Familie. Zur Serienausstattung gehören zudem ein M Sportpaket sowie 19-Zoll-Aeroräder.

Von den erst kürzlich vorgestellten Modellpflege-Maßnahmen des BMW X3 profitiert nun auch der Anfang 2021 eingeführte Elektro-Ableger iX3. Zu Preisen ab 56.554 Euro netto ist der überarbeitete Stromer bestellbar, ab Herbst sollen die ersten Exemplare des in China produzierte E-SUV an Kunden in der EU ausgeliefert werden.

In der Regel vergehen Jahre, bis ein neueingeführtes Modell ein Facelift bekommt. Im Fall des iX3 ließ das Upgrade nur einige Monate auf sich warten.

