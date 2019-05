Wasserstoff per Elektrolyse

Für 2030 erwartet Bosch einen Brennstoffzellen-Anteil von 20 Prozent bei Elektrofahrzeugen. Vor allem für Langstreckenautos und im Güterverkehr gilt die Technik dank kurzer Tankzeiten und großer Reichweite gegenüber der Batterie als überlegen. Allerdings müssen die Kosten sinken; Bosch will das vor allem über Skaleneffekte erreichen.

Bosch steigt in die Produktion von Brennstoffzellen für Pkw und Lkw ein. Spätestens 2022 will der Automobilzulieferer seine gemeinsam mit dem Spezialisten Powercell Sweden entwickelte Technik auf dem Markt haben. Die Partner planen einen Stack auf Basis von Polymerelektrolyt-Zellen, wie sie bei Fahrzeugen und Schiffen üblich ist. Bislang engagierte sich Bosch vor allem bei den Festoxid-Zelle, die vor allem im stationären Einsatz genutzt werden.

Die Brennstoffzelle könnte in Zukunft beim E-Auto zur wichtigen Batterie-Alternative werden. Glaubt zumindest Bosch – und kündigt eine eigene Produktion an.

