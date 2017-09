Carlesso übernimmt die Nachfolge von Knut Krösche, der seit März 2017 Geschäftsführer von Volkswagen Leasing ist und die Carmobility bisher noch kommissarisch geleitet hatte. Die neu zusammengesetzte Geschäftsführung wird insbesondere die Internationalisierung des Flottenmanagements vorantreiben, intermodale Mobilitätsangebote entwickeln und zusätzlich das Tankkartengeschäft für die Volkswagen Financial Services ausbauen.

Matteo Carlesso (40) ist seit 2008 für die Volkswagen Financial Services tätig. Der studierte Betriebswirt arbeitete zunächst in den Bereichen CRM und Business Development für den Braunschweiger Finanzdienstleister – darunter in den ersten Jahren in Italien. 2016 übernahm er die Leitung der Unterabteilung International After Sales. In 2017 wechselte Carlesso zur CarMobility und übernahm dort die Leitung des Fleet Managements.

Dr. Corinna Asmus (38) arbeitet seit 2004 für die Volkswagen Financial Services in den Bereichen Risikomanagement und Controlling – darunter drei Jahre in Mexiko. Vor ihrem Wechsel in die Geschäftsführung der CarMobility verantwortete die promovierte Betriebswirtin und zweifache Mutter als Unterabteilungsleiterin das Controlling der Volkswagen Leasing GmbH.

Judit Habermann (48) arbeitet seit 2012 für die Volkswagen Financial Services und war zuvor für verschiedene Anbieter in der Fuhrparkmanagement-Branche tätig. Vor ihrer Geschäftsführungstätigkeit leitete die Diplom-Kauffrau den Vertrieb für Tank- und Servicekarten in der Volkswagen Leasing GmbH und war ebenfalls Produktmanagerin.