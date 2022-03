Trotz Corona-Krise ist die Carsharing-Branche in Deutschland wie in den Vorjahren auch 2021 kräftig gewachsen. Wie der Bundesverband CarSharing (BCS) mittteilt, waren zum Stichtag 1. Januar 2022 hierzulande 3.393.000 Fahrberechtigte registriert, was einem Plus um 18 Prozent entspricht. Die Zahl der Carsharing-Fahrzeuge ist auf 15,2 Prozent auf 30.200 gewachsen. In 935 Städten und Gemeinden und damit in 80 Kommunen mehr als im Vorjahr sind nun Angebote für Carsharing verfügbar.

Dabei konnten sowohl stationsbasierte wie auch die Free-Floating-Anbieter kräftig zulegen. Erstere haben die Zahl der Fahrberechtigten auf 789.000 (+ 9 %) gesteigert, während die Zahl der Fahrzeuge um 9,7 Prozent auf 14.300 wuchs. Bei den Free-Floatern stiegen die Registrierungen auf gut 2,6 Millionen (+ 21,1 %) Fahrberechtigte, die Zahl der Autos auf 15.900 (+ 20,6 %).