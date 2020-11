* L3-Monats-Preis 14,50 Euro für das firmenauto Digitalabo Basic - Miniabo (in Deutschland).

Wo setzen Sie bei Ihrer Beratung an?

Was genau ist Ihre Aufgabe als Innovations- und Produktmanager Elektromobilität?

Athlon will Fuhrparkleiter rund um die Elektromobilität unterstützen. Innovationsmanager Carsten Claßen erläutert, welche Lösungen die Daimler-Tochter bereitstellt.

Carsten Claßen, Athlon "Wir bringen E-Mobilität in die Flotte"

