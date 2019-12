Per Funk aktuell

Jaguar mit OTA-Updates Per Funk aktuell

Per Funk aktuell

Mit dem Porsche Taycan und dem Tesla Model X strichen zwei Elektroautos die maximale Sternenzahl ein. Sie überzeugten sowohl bei Insassenschutz, Fußgänger- und Kindersicherheit sowie der Ausstattung mit Assistenzsystemen. Ebenfalls ausgezeichnet schnitten die SUVs Renault Captur, Ford Kuga, Subaru Forester und der geliftete Audi Q7 ab. Auch der Peugeot 2008 erreichte fünf Sterne, allerdings nur in der Variante mit optionalem Sicherheitspaket. Mit dem Skoda Octavia und dem überarbeiteten Ford Mondeo erhielten auch zwei konventionelle Limousinen die Bestbewertung.

Kurz vor Jahresende hat die Sicherheitsorganisation Euro-NCAP noch einmal ein Dutzend Pkw-Modelle in den Crashtest geschickt. Neun Mal gab es die Höchstwertung von fünf Sternen, bei drei bereits etwas älteren Fahrzeugen reichte es dazu nicht.

Who is Who Pkw