Zum dritten Mal vergibt Dekra seinen Preis für Erfolge in der Verkehrssicherheit. In diesem Jahr geht der Award an Bad Homburg, wo es aufgrund vorausschauender Verkehrsplanung seit acht Jahren keine tödlichen Verkehrsunfälle gab.

Unfallatlas für Deutschland Wo es am häufigsten kracht

„Mehr als 25.000 Menschen kamen im vergangenen Jahr in der EU bei Verkehrsunfällen ums Leben. Jeder dieser Getöteten ist einer zu viel. Doch das Ziel von null Verkehrstoten ist keine Utopie – das beweisen die Preisträger unseres Dekra Vision Zero Awards regelmäßig“, sagte Vorstandschef Stefan Kölbl bei der Übergabe der Auszeichnung. „Auch wenn die Vision Zero insgesamt noch längst nicht Realität ist: In vielen Städten Europas ist sie heute schon Wirklichkeit. Die Anstrengungen müssen weitergehen, um dem Ziel auch in anderen Städten und außerhalb der urbanen Lebensräume immer näher zu kommen.“

Dekra Verkehrssicherheitsreport 2018 Beim Güterverkehr herrscht Handlungsbedarf

Bad Homburgs Stadträtin Lucia Lewalter-Schoor zur Auszeichnung: „Verdient haben ihn eigentlich die Bad Homburger Bürgerinnen und Bürger; schließlich sind sie es, die umsichtig am Verkehr teilnehmen. Die Auszeichnung von Dekra bestätigt uns auch, dass die Verkehrsplaner, die Straßenverkehrsbehörde und die Polizei in unserer Stadt effektiv und zielorientiert zusammenarbeiten.“