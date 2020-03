Die Bahn reagiert mit Kulanz auf die Verwerfungen im Zuge der Corona-Krise. Kunden, die ihre Reise nicht mehr antreten möchten, können ab Anfang kommender Woche (16. März 2020) ihre gebuchten Tickets kostenfrei in einen Reisegutschein im Wert ihres Tickets umwandeln lassen, wie das Verkehrsunternehmen mitteilt. Die Regelung gilt für alle "Super Sparpreise" und "Sparpreise" für Reisen bis einschließlich 30. April. Reisende mit einem "Flexpreis"-Ticket haben unabhängig von der aktuellen Situation weiterhin die Möglichkeit, ihre Fahrkarten kostenlos zu stornieren.

