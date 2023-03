E-Autos 2023 Marktführer nicht aus Deutschland

Tesla ist mit deutlichem Abstand Marktführer bei den Elektro-Neuzulassungen in Deutschland in den ersten 2 Monaten des Jahres 2023. Wie schlagen sich Mercedes, BMW und VW?

Marktführer unter den Elektrofahrzeugen (BEV) in Deutschland ist im bisherigen Jahresverlauf Tesla mit 11.952 Neuzulassungen gefolgt von Volkswagen mit rund 6.972 Autos, so die Analyse des Center of Automotive Management (CAM). Audi und Mercedes kommen mit 4.767 bzw. 4.029 Autos auf Rang 3 und 4 vor Hyundai (2.993) und BMW (1.961). In die Top-10 der BEV-Neuzulassungen gelangen noch Smart, Skoda und Mini. Auf Position 11 rangiert bereits der chinesische Hersteller MG mit rund 1.300 Einheiten vor Volvo, Peugeot, Seat und Opel.

Bei diesen Marken spielen E-Autos keine Rolle

Neben den reinen Elektro-Marken Tesla, Smart und Polestar erreichen einige Hersteller deutlich überdurchschnittliche BEV-Anteile an den Neuzulassungen. Auf hohe BEV-Anteile kommen die Marken MG mit 74 Prozent, Mini mit 30 Prozent, Volvo mit 25 Prozent und Hyundai mit 23 Prozent, während Fiat, Peugeot sowie Porsche und Audi nur noch leicht über dem Mittelwert von 13,1 Prozent liegen. Unterdurchschnittlich zum Markt bewegen sich zu Beginn des Jahres 2023 dagegen die BEV-Anteile von VW (9,1 Prozent), Mercedes (9,3 Prozent) und BMW (7,5 Prozent). Bei Herstellern wie Toyota (4,9 Prozent), Kia (5,4 Prozent) oder Ford (1,4 Prozent) spielen reine Elektro-Fahrzeuge beim Fahrzeugverkauf in Deutschland noch fast keine Rolle.

Anteil an E-Autos deutscher Hersteller bleibt zurück

Insgesamt können nur wenige Automobilhersteller im Vergleich zum Gesamtjahr 2022 ihren BEV-An-teil in den ersten zwei Monaten des laufenden Jahres steigern. Hierzu zählen etwa MG und Volvo oder BEV-Nachzügler wie Toyota oder Mazda. Unter den zehn absatzstärksten Marken können – von den reinen Elektromarken Tesla und Smart abgesehen – nur Audi und Mini ihren BEV-Anteil an den Neuzulassungen leicht erhöhen. Dagegen bleibt der BEV-Anteil bei Herstellern wie VW, BMW, Opel oder Fiat deutlich unter den Vorjahreswerten.

In Deutschland wurden im Januar und Februar 2023 insgesamt 50.611 reine Elektro-Autos zugelassen. Damit wurde im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (49.198) trotz der Verminderung der Förderung ein leichtes Wachstum erzielt. Auch der BEV-Anteil an den Neuzulassungen steigt leicht auf 13,1 Prozent.

Deutsche Hersteller enorm unter Druck

Studienleiter Stefan Bratzel: „Tesla setzt als Elektro-Marktführer die Wettbewerber in Deutschland und in anderen wichtigen Automobilmärkten durch die Preissenkungen unter enormen Druck. Es ist zu erwarten, dass die Wettbewerber auf breiter Front nachziehen müssen und die Anschaffungspreise bei Elektrofahrzeugen sinken. Die deutschen Automobilhersteller müssen in wichtigen Märkten wie Deutschland und China dagegenhalten, um nicht weiter Marktanteile im Zukunftsfeld der Elektromobilität zu verlieren.“