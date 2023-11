E-Mobilität Lade-App von enercity

Die „enercity easyGo“-App soll nach eigenen Angaben zahlreiche Features kombinieren. Dazu gehören unter anderem Batteriestatus, Verwaltung von Ladekarten, Informationen in Echtzeit über freie Ladepunkte oder die Anzeige des jeweiligen Tarifs am ausgewählten Standort an. Darüber hinaus können Nutzer an rund 100.000 Ladepunkten in Deutschland bezahlen.

Ein Konto, mehrere Nutzer

Die App soll mit zahlreichen E-Modellen kompatibel sein. Die Fahrer können auf ihren Batteriestatus zugreifen, auch wenn das Fahrzeug nicht an eine Ladestation angeschlossen ist. Darüber hinaus soll es möglich sein, dass mehrere Fahrzeuge und Ladekarten mit einem einzigen Konto verwaltet werden können. Dies würde für eine klare Trennung der Ladevorgänge, die auf verschiedene Autos oder Karten entfallen, sorgen. Eine weitere Funktion von easyGo ist die Integration von Google Maps. Benutzer können direkt über die App auf Streetview zugreifen, um sich am Zielort zu orientieren.

Darüber hinaus verspricht der Anbieter für seine eigenen Ladepunkte grünen Strom und günstige Tarife. So kostet das AC-Laden 0,45 Euro/kWh und das DC-Laden 0,55 Euro/kWh. Für 2024 plant das Unternehmen, die kostenlose App europaweit auszurollen.