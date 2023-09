Elektro-Dienstwagen Kommen nur langsam in Flotten an

E-Autos sind in deutschen Dienstwagenflotten noch klar in der Minderheit, der Diesel dominiert. Das dürfte sich auch nur schleppend ändern.

Die Elektrifizierung der deutschen Dienstwagenflotten läuft schleppender als erwartet. Laut einer Umfrage des Datendienstleisters Geotab rechnen nur noch 25 Prozent der teilnehmenden Fuhrparkmanager damit, dass das E-Auto bereits 2028 in ihren Beständen dominiert. Vor vier Jahren waren noch 57 Prozent der Meinung. Aus heutiger Sicht rechnen 32 Prozent der Fuhrparkverantwortlichen erst in fünf bis zehn Jahren mit dem Durchbruch des E-Autos in ihrem Bereich. 26 Prozent glauben an einen noch längeren Zeitraum. Als Haupt-Hindernisse sehen die Befragten die eingeschränkte Reichweite, hohe Kosten und lange Ladezeiten. Trotzdem hat sich in der vergangenen vier Jahren der Anteil der E-Autos an den Dienstwagen auf 8 Prozent vervierfacht. Dominant bleibt mit 67 Prozent allerdings der Diesel.