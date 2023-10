ENBW Sechs neue Schnelllade-Standorte

Gute Nachrichten für Dienstwagenfahrer mit E-Auto: Die EnBW baut bundesweit sechs neue Schnelllade-Stationen auf. Fünf werden noch in diesem Jahr in Betrieb gehen.

EnBW wird sechs neue Schnellladeparks in Deutschland bauen, die insgesamt 92 gleichzeitig nutzbare Ladepunkte der höchsten Leistungsklasse enthalten. Die neuen Ladeparks befinden sich in Posthausen (Ottersberg, Niedersachsen), Bielefeld (Nordrhein-Westfalen), Mellingen (Apolda, Thüringen), Gau-Bickelheim und am Dreieck Nahetal (beide Rheinland-Pfalz) sowie Alfeld (Bayern). An diesen sogenannten HPC-Ladepunkten (High-Power-Charging) können Autofahrer das E-Auto mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt laden: Bei einem 15-minütigen Ladevorgang sind so bis zu 400 Kilometer neue Reichweite möglich.

Lesen Sie auch

Ladeinfrastruktur EnBW baut Netz aus

Fünf Ladepunkte mit Solardach

Mit Ausnahme des neuen EnBW-Schnellladeparks in Alfeld erhalten alle anderen neuen Standorte zudem ein Solardach. Die Inbetriebnahme des Standorts in Mellingen (Apolda) erfolgt 2024. Die EnBW plant, alle weiteren Standorte noch in diesem Jahr in Betrieb zu nehmen. Wie alle Ladestandorte, betreibt die EnBW auch die neuen Ladeparks mit 100 Prozent Ökostrom. Bereits heute betreibt EnBW nach eigenen Angaben mit mehr 1.000 Schnellladestandorten deutschlandweit das größte Schnellladenetz. Bis 2030 schätzt die EnBW den Gesamtbedarf an öffentlicher Ladeinfrastruktur in Deutschland auf 130.000 bis 150.000 Schnellladepunkte. Mit rund 30.000 eigenen Schnellladepunkten möchte die EnBW bis dahin einen relevanten Anteil davon bereitstellen.