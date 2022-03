Rang eins geht demnach wie im Vorjahr an Toyota; die Japaner zählen zu den wenigen Konzernen, die ihren Absatz im Jahr der Chipkrise steigern konnten: von 9,53 Millionen Einheiten auf 10,5 Millionen. Bei Volkswagen auf Rang zwei hingegen sank die Zahl der verkauften Fahrzeuge von 9,16 Millionen auf 8,58 Millionen. Zulegen wiederum konnte die Hyundai Motor Group, die ihre Auslieferungen von 6,4 Millionen auf 6,67 Millionen steigerte und damit an General Motors vorbeizog, wo der Absatz von 6,8 Millionen auf 6,3 Millionen gesunken ist. Komplettiert wird die Fünfergruppe an der Spitze vom 2021 gegründeten Stellantis-Konzern mit 6,14 Millionen Einheiten (Summer der Verkäufe der Einzelmarken im Vorjahr: 5,95 Millionen).

Das Jahr 2021 hat Bewegung in die Rangliste der weltgrößten Autohersteller gebracht. Während Toyota seine Position gefestigt hat, verlieren vor allem die US-Konzerne, wie aus einer Daten-Sammlung von Statista hervorgeht.

Toyota hält den ehemaligen Branchenprimus Volkswagen bereits das zweite Jahre in Folge auf Distanz, wenn es um den weltweiten Fahrzeugabsatz geht.

