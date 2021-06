Stühlerücken an der Spitze

Volvo Car Deutschland Stühlerücken an der Spitze

Mit sofortiger Wirkung verkündet der Bundesverband Fuhrparkmanagement die Erweiterung seines Kompetenzteams um einen Fachreferenten für Nutz- und Sonderfahrzeuge. Christian Reiter übernimmt diese Aufgabe und bringt reichlich berufliche Erfahrung dafür mit. Der Diplom-Kaufmann hat 25 Jahre Erfahrung im Fuhrparkmanagement und war in verschiedenen leitenden Funktionen in diesem Fachbereich tätig. Seit 2019 ist Reiter Inhaber der R-Gruppe Coaching & Consulting und beschäftigt sich dort als Unternehmenscoach mit der Fuhrpark- und Werkstattberatung sowie der Organisationsentwicklung. "Das Thema Nutzfahrzeuge ist sehr speziell und erfordert besonderes Know-how. Vor allem die langjährige Erfahrung von Christian Reiter in der Branche und seine Managementfähigkeiten werden dem Verband und den Mitgliedern von Vorteil sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", so Axel Schäfer, Geschäftsführer des Fuhrparkverbands.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021