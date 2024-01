Fahrbericht Nissan Ariya Evolve+ Pack Türöffner für Flotten

Nissan will mehr Marktanteile – vor allem im Flottengeschäft. Hier soll der Nissan Ariya kräftig nachhelfen, zumal jetzt auch das Topmodell Ariya Evolve+ am Start ist. Lohnen sich die 4.200 Euro Aufpreis? Die Details im Fahrbericht.

Nissan bietet mit dem neuen Evolve+ Pack sein Elektro-SUV Ariya nun in einer 55.034 Euro (alle Preise netto) teuren Variante mit aufgewerteter Ausstattung und mehr Leistung an. Zwei Elektromotoren, Allradantrieb und 600 Newtonmeter Drehmoment – das alles hatte die Version Evolve Pack auch. Das + hinter Evolve steht für eine Leistungsanhebung um 88 PS auf 394 PS. Hinzu kommen mit blauen Nappaledersitzen und 20-Zoll-Felgen zwei zusätzliche Ausstattungen und fertig ist das neue Spitzenmodell, für das Nissan im Vergleich zum Evolve Pack glatt 4.202 Euro Aufpreis verlangt.

Dynamisches Fahrverhalten

Mit dem erstarkten Motorenduo ist der Ariya schnell unterwegs. 5,1 Sekunden reichen für die Beschleunigung auf 100 km/h. Maximal sind 200 km/h möglich. Für ein großes und dank großer Akkus außerdem schweres Fahrzeug zeigt sich der Ariya in Kurven ausgesprochen dynamisch und bremst zudem gut. Auf der Autobahn überzeugt er durch eine komfortable Grundabstimmung und guten Geradeauslauf. Gröbere Unebenheiten werden allerdings nicht ganz so souverän verdaut.

Foto: Nissan Das Cockpit überzeugt durch feine Materialen, die sorgfältig verarbeitet wurden. Das Infotainment ist allerdings nicht mehr auf der Höhe der Zeit.

Hohe Reichweite, mittelmäßige Ladeleistung

Die Physik kann auch kein noch so modernes E-Auto überlisten. Wer also das vormalige "Gaspedal" durchdrückt, muss mit hohen Verbräuchen im Bereich von 25 bis 30 kW/h je 100 Kilometer rechnen. Wer es geruhsamer angeht, hat es zwar im Winter immer noch schwer, den Normverbrauch von knapp über 20 kW/h zu erreichen, kommt aber in dessen Nähe. Damit und dank des großen Akkus mit 87 kW/h Nettokapazität sind reale Reichweiten von 400 Kilometer möglich, auch das noch eher selten im E-Auto-Segment. Die angegebenen fast 500 Kilometer Normreichweite sind dagegen wie stets bei Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb illusorisch.

Anders als etwa der Hyundai-Konzern bietet Nissan (noch) kein Laden mit 800-Volt-Technik an, 400 Volt Spannung müssen reichen. Damit ist auch die Schnelllade-Geschwindigkeit begrenzt, mehr als 130 kW in der Stunde gehen nicht. Dafür verdient sich Nissan ein dickes Lob an der Wallbox, denn der Ariya hat serienmäßig einen 22-kW-Lader an Bord. Und er verfügt anders als der Leaf über den in Europa gebräuchlichen CCS-Stecker und findet damit im Alltag mehr passende Ladestationen.

Foto: Nissan Mit dem weiter erstarkten Motorenduo schafft der Ariya in 5,1 Sekunden den Sprint auf 100 km/h.

Fazit: gute Ausstattung, viel Leistung, großer Akku

Ein großer Vorteil des Ariya ist der große Innenraum, der auf einen Kardantunnel verzichtet. Daher fällt der Platz vorne geradezu verschwenderisch und hinten sehr großzügig aus. Außerdem überzeugt das Interieur durch feine Materialen, die sorgfältig verarbeitet wurden. Das Infotainment wirkt im Wettbewerbsvergleich allerdings nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Durch den zweiten E-Motor fällt zudem das Kofferraumvolumen mit 415 bis 1.280 Liter bescheiden aus.

Ohne Zweifel ist dieser Nissan eines der besseren E-Autos geworden, mit guter Ausstattung, viel Leistung und großem Akku. Über 54.622 Euro für ein natürlich extremes Fahrzeug der elektrischen Mittelklasse, das dürfte manches Haushaltsbudget überfordern, zumal die 4.202 Euro Aufpreis im Vergleich zum bisherigen Spitzenmodell aus unserer Sicht nur für sehr sportliche Fahrer eine sinnvolle Investition sind.

Nissan X-Trail 1.5 VC-T Mild-Hybrid Viel Platz und kantiger Style

Nissan Ariya Evolve+ Pack - Technische Daten

Fünftüriger, fünfsitziger Elektro-Crossover der Mittelklasse

Länge: 4,60 Meter

Breite: 1,85 Meter (mit Außenspiegeln 2,17 Meter)

Höhe: 1,65 Meter

Radstand 2,78 Meter

Kofferraumvolumen: 415 – 1.280 Liter

Zwei Elektromotoren

394 PS

maximales Drehmoment: 600 Nm

Lithium-Ionen-Batterie (netto 87 kWh)

Reichweite nach WLTP: 498 km

Ladeleistung: AC bis 22 kW

DC bis 130 kW, Allradantrieb

Eingang-Automatik

Vmax: 200 km/h

0-100 km/h: 5,1 s

Normverbrauch: 20,4 kWh/100 km

CO2-Emission: 0 g/km

Preis: ab 55.034 Euro

Nissan Ariya Evolve+ Pack - Kurzcharakteristik

Warum: sportliche Fahrleistungen, gute Reichweite, schneller Bordlader, hoher Fahrkomfort, komplette Ausstattung

Warum nicht: geringe DC-Ladeleistung, hoher Realverbrauch, synthetisches Bremsgefühl, relativ kleiner Kofferraum

Was sonst: VW ID.4, Tesla Model Y, Kia EV6