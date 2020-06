An die Reifen, fertig - los

Sommerreifenwechsel An die Reifen, fertig - los

Heckträger für zwei bis vier Räder kosten zwischen 300 und 700 Euro. Wie viele Räder man transportieren kann, hängt nicht nur von der Traglast des Trägers ab, sondern vor allem von der Stützlast der Anhängerkupplung. Bei manchen Kleinwagen etwa ist die auf 60 Kilogramm begrenzt. Wiegt ein Träger dann 20 Kilo, dürfen die Räder also zusammen nur 40 Kilo auf die Waage bringen. Da kommt man mit zwei E-Bikes schnell an die Grenze.

Einen Radträger aufs Dach des Firmenwagens zu montieren, ist keine große Sache. Die Universalhalterungen lassen sich mit passendem Adapter auf jedem Wagen befestigen. Doch wohin mit dem E-Bike? Fürs Dach ist es zu schwer. Also braucht der Firmenwagen einen Heckträger für die Anhängerkupplung. Dieser lässt sich in starrer Ausführung ab rund 400 Euro nachrüsten. Besser sind Modelle mit Klapphaken, die unter dem Stoßfänger verschwinden, am besten gleich ab Werk bestellt.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

E-Mobilität Testdrives