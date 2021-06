Verkehr an Pfingsten

Nach Angaben der Statistiker hatten im vergangenen Jahr Kurzstreckenfüge mit einer Distanz von bis 1.000 Kilometer einen Anteil von 53 Prozent an allen Passagierflügen, die von deutschen Flughäfen ausgingen. Damit ist der prozentuale Anteil trotz der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie im Vergleich zu 2019 (54 Prozent) fast gleichgeblieben. 2020 gab es insgesamt 596.000 Passagierflüge, davon 313.000 auf Kurzstrecke. Dreiviertel (73 Prozent) der Kurzstreckenflüge waren Auslandsflüge, 2019 lag ihr Anteil mit 74 Prozent auf fast identischem Niveau.

Die Anzahl der Inlandspassagierflüge ist in Deutschland in den vergangenen 10 Jahren von 289.000 auf 241.000 gesunken. Gleichzeitig nahmen die Passagierflüge insgesamt von 1,61 Millionen im Jahr 2010 auf 1,74 Millionen (2019) zu. Der Anteil der Inlandsflüge sank von knapp 18 Prozent im Jahr 2010 auf knapp 14 Prozent im Jahr 2019.Wie das Statische Bundesamt (Destatis) errechnet hat, war im Jahr 2020 jeder siebte Passagierflug in Deutschland ein Inlandsflug – insgesamt waren es rund 85 000. Fast die Hälfte (48 Prozent, 41.000 Flüge) aller Inlandsflüge entfiel im vergangenen Jahr auf Distanzen zwischen 400 und 500 Kilometern.

