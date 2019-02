In zehn Jahren soll Geschäftsreisende aus der Frankfurt City per Volocopter zum Flughafen anreisen.

Das deutsche Flugtaxi-Start-up Volocopter und der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport wollen künftig gemeinsam Konzepte für Shuttle-Dienste zu Flughäfen entwickeln. Wie beide Unternehmen mitteilten, steht im Vordergrund der Zusammenarbeit eine reibungslose Fluggastabfertigung und die Anbindung an bestehende Verkehrsinfrastruktur. Dabei sollen auch Möglichkeiten für den Frankfurter Flughafen ausgelotet werden, der möglicherweise in einigen Jahren über einen entsprechenden Shuttle-Service verfügen könnte.

Fraport bietet in der Organisation verschiedener Stufen des Flugbetriebs eine wichtige Expertise. Zudem hat der Flughafenbetreiber im Rahmen des Programms FraDrones auch den kommerziellen Einsatz von Drohnen getestet. In Europa, so die Fraport, soll der Frankfurter Flughafen beim Einsatz elektrischer Flugtaxis eine Vorreiterrolle spielen.

Das deutsche Unternehmen Volocopter hat seinen VC200 genannten, vollelektrischen Multikopter bereits 2017 in Dubai getestet. Die auch eVTOL bezeichnete XXL-Drohne verfügt über 18 Rotoren, die rein elektrisch angetrieben werden. Unterhalb dieser Antriebstechnik hängt eine Kanzel mit Sitzen für zwei Passagiere. Volocopter will den VC200 vor allem als Flughafen-Shuttle für Metropolen einsetzen, so dass sich Fluggäste von Hochhausdächern in den Innenstädten direkt zu den Terminals fliegen lassen können.