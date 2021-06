Der Kleinwagen Hyundai i20 ist ab sofort zu Preisen ab 18.815 Euro netto auch in der sportlichen Ausstattung N-Line bestellbar. Besonderheiten sind ein spezielles Kühlergrill-Design, Schwarzakzente, 17-Zoll-Leichtmetallräder, ein Heckdiffusor sowie ein verchromtes Doppelauspuffendrohr. Innen gibt es sportliche Sitze, ein spezielles Lederlenkrad und rote Ziernähte. Zur Wahl stehen zwei Einliter-Benziner mit 100 PS oder 120 PS, die jeweils mit Handschaltung oder siebenstufigem Doppelkupplungsgetriebe kombinierbar sind.

Ein wenig Würze im Leben kann nicht schaden. Hyundai bietet sie in Form der Ausstattung N-Line, die nun auch für den i20 bestellbar ist.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021