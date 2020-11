Elektroförderungen in Europa

Elektroförderungen in Europa Deutschland ist großzügig

Das Unternehmen baut und betreibt ein europaweites Netz von Schnellladestationen entlang der Hauptverkehrsachsen. Die bis zu 350 Kilowatt starken DC-Schnelllader nutzen in der Regel den CCS-Standard. Das Laden ist auch für Fahrer anderer Automarken möglich, je nach Kundenkarte aber deutlich teurer.

Die Hyundai Motor Group ist nun offiziell dem Schnelllade-Netzwerk Ionity beigetreten. Die Koreaner mit den Marken Kia und Hyundai sind der erste asiatische Hersteller in dem Joint-Venture, das 2017 von den Automobilherstellern BMW , Daimler , Ford und Volkswagen gegründet wurde.

