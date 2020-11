Bereits Anfang Juni hat Hyundai das Design des überarbeiteten Santa Fe vorgestellt. Jetzt erlauben die Koreaner auch einen Blick unter die Haut, der neben viel neuer Technik auch eine kleine Überraschung offenbart.

Bereits die optischen Änderungen an der Front sind ungewöhnlich prägnant ausgefallen. Überraschender ist jedoch, dass die Koreaner mit der Modellpflege gleich die Plattform erneuert haben. Die neue Version des Siebensitzer-SUV ist nämlich das erste Europa-Modell von Hyundai, das auf einer 2019 mit dem neuen Sonata eingeführten Architektur aufsetzt.

Gleich mehrere Vorteile sollen damit verbunden sein. Unter anderem verspricht Hyundai weniger Fahrgeräusche und Vibrationen, außerdem soll die Plattform dynamischere Fahreigenschaften erlauben und für mehr Platz im Innenraum sorgen. In der dritten Sitzreihe wächst demnach die Beinfreiheit um 4 Zentimeter. Das Kofferraumvolumen legt beim 5-Sitzer um 9 auf 634 Liter und beim 7-Sitzer um 24 auf 571 Liter zu.

Auch bei den Antrieben tut sich einiges. Eine neue Hybridvariante kombiniert einen 1,6-Liter-Turbobenziner mit einem 44 kW/60 PS starken E-Motor mit 1,5 kWh großer Batterie. Als Systemleistung sollen 169 kW/230 PS und 350 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung stehen.

Foto: Hyundai Innen präsentiert sich der Hyundai Santa Fe eigentlich wie ein neues Auto.

Anfang 2021 soll eine Plug-in-Hybrid-Variante folgen, die mit dem neuen 1.6er-Benziner und einer 67kW/91 kW starken E-Maschine eine Systemleistung von 265 PS und 350 Newtonmeter bereitstellt. Eine 13,8 kWh große Lithium-Ionen-Polymer-Batterie soll rein elektrisches Fahren über größere Distanzen erlauben. Beide Hybridantriebe sind mit einer neuen Sechsgang-Automatik zwangsverbandelt.

Für den überarbeiteten und auf 202 PS und 440 Newtonmeter erstarkten 2,2-Liter-Vierzylinderdiesel gibt es ein neues Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe, welches bessere Performance und Effizienz im Vergleich zum bisherigen Siebengang-DCT verspricht. Kombinierbar ist der Diesel mit Front- oder Allradantrieb.

Foto: Hyundai Sehr wahrscheinlich wird Hyundai den Santa Fe mit dem Facelift auch als Plug-in-Hybrid anbieten. Darauf deutet unter anderem der Schriftzug auf der Heckklappe.

Der neue Santa Fe wird stets online sein, was in Kombination mit der Bluelink-App auch einige Remote-Dienste ermöglicht. Unter anderem kann der Nutzer per App das Fahrzeug lokalisieren, ent- oder verriegeln oder den Füllstand des Tanks überprüfen. Außerdem sind künftig Onlineinformationen wie Echtzeitverkehrs- oder Wetterdaten abrufbar. Die Konnektivitätsstandards Apple Carplay und Android Auto erlauben künftig die kabellose Einbindung von Smartphones. Hyundai hat zudem das Spracherkennungssystem und einige Assistenten verbessert. So greift der Kollisionsverhinderer beim Abbiegen in Kreuzungen und beim Rückwärtseinparken ein, während der Abstandstempomat die Geschwindigkeit auch anhand von Navigationsdaten anpassen kann.

Aktuliserung um die Preise vom 06.11.2020

Im Herbst wird der neue Santa Fe in Deutschland an den Start gehen. Sein tiefgreifend geliftetes SUV-Modell Santa Fe bietet Hyundai ab sofort zu Preisen ab 36.050 Euro (alle Preise netto) an. Die Einstiegsversion bietet einen frontgetriebenen, 148 kW/202 PS starken 2,2-Liter-Diesel in Kombination mit achtstufigem Doppelkupplungsgetriebe sowie die Ausstattung Select. Enthalten sind hier unter anderem eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, ein Infotainmentsystem mit großem Touchscreen, DAB-Radio und Konnektivitätstechnik. Zur Sicherheitsausstattung gehören außerdem Parkpiepser, Rückfahrkamera sowie Spurhalte- und Notbremsassistent.

Antriebsalternativen für das ab Dezember verfügbare Flaggschiff der Koreaner sind ein rund 1.680 Euro teurer Allradantrieb für den Diesel sowie der ebenfalls mit Allrad kombinierbare 1.6-T-GDI-Hybridantrieb mit Sechsgang-Automatik und 169 kW/230 PS Systemleistung zu Preisen ab 37.730 Euro. Anfang 2021 wird der Santa Fe zudem als Plug-in-Hybrid erhältlich sein.

Die höheren Ausstattungslinien heißen Trend, Prime, Signature und Seven. Bei letzterer handelt es sich um die Variante mit dritter Sitzbank, die mindestens 41.130 Euro kostet. Für die Topversion Signature, die sich durch Ledersitze, Zweifarb-Innenraum und ein umfangreiches Assistenz-Paket auszeichnet, geht es ab 46.340 Euro los.