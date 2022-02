Millionen müssen in ein anderes Bundesland

Mehr Berufspendler Millionen müssen in ein anderes Bundesland

Millionen müssen in ein anderes Bundesland

Die Forscher erhoffen sich einen um 10 bis 15 Prozent verbesserten Verkehrsfluss. Die Wartezeit bei hohem Personenaufkommen sollen um 30 Prozent und die Anzahl gefährlicher verkehrswidriger Überquerungen um etwa 25 Prozent reduzieren werden. Diese Wert zumindest hat eine vorhergegangene Simulation nahe gelegt. Nun sollen die Annahmen in der Praxis überprüft werden.

Unfallforschung in London

Unfallforschung in London Mit Datenauswertung mehr Sicherheit

Hochauflösende Kamera- und Radarsensoren sollen das Verkehrsgeschehen präziser erfassen als die herkömmliche Technik zur Verkehrsüberwachung. Die Anzahl der wartenden Fahrzeuge an der Kreuzung etwa kann spurgetreu in Echtzeit aufgenommen werden. Auch das Durchschnittstempo der Autos und die Wartezeit werden registriert. Die Echtzeit-Informationen werden mit Künstlicher Intelligenz kombiniert, die die starren Steuerungsregeln ersetzt.

Who is Who Pkw

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings