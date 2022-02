In Farben Batmans

Offizielle Preise nennt Jeep noch nicht. Immerhin lässt sich der Geländewagen ab sofort in einer „Launch Edition“ unverbindlich vorbestellen, die unter anderem mit 21-Zoll-Felgen, Leder-Ausstattung und einem Wartungs-Gutschein ausgeliefert wird.

Das auf einer neuen Plattform aufbauende Luxus-SUV lässt sich mit den bekannten 4x4-Systemen ordern. Außerdem gibt es eine Luftfederung, die Bodenfreiheit und Wattiefe mittels adaptiver Dämpfung regelt. Der Fahrer kann fünf Geländemodi (Auto, Sport, Rock, Snow und Mud/Sand) wählen. Als "Trail Rated" verfügt der Grand Cherokee über Stahl-Unterfahrschutzplatten, ein elektronisches Sperrdifferenzial an der Hinterachse sowie 18 Zoll große Aluminiumräder und schafft eine Watttiefe von bis zu 61 Zentimetern.

Optisch ist der 4,90 Meter lange Grand Cherokee gleich auf den ersten Blick als Jeep zu erkennen. Allerdings haben die Designer ihm eine moderne Interpretation der typischen Jeep-Stilelemente ins Bleichkleid gestanzt, so ist der Kühlergrill mit den sieben Schlitzen breiter und gedrungener gestaltet als zuletzt. In der Seitenansicht fallen die abgesenkte Gürtellinie sowie großen Seitenfenster auf. Im massiv möblierten Innenraum finden sich digitale Kombiinstrumente. Head-up-Display, Ambiente-Beleuchtung sowie die fünfte Generation des Infotainment-Systems Uconnect sind wie aktuelle Assistenz- und Konnektivitäts-Systeme immer an Bord.

Knapp vier Monate nach der US-Premiere feiert die neue Generation des Jeep Grand Cherokee nun ihr Europadebüt. Anders als in Nordamerika verzichtet die Stellantis-Tochter hierzulande auf die Langversion mit sieben Sitzen und bietet den Luxus-Geländewagen ausschließlich als Fünfsitzer an. Einziger Antrieb ist ein Plug-in-Hybrid. Die Preise dürften bei knapp 67.200 Euro (netto) starten.

Nur als Fünfsitzer und ausschließlich elektrifiziert: Jeep bietet sein großes SUV in Europa nur noch in einer Variante an.

