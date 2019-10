Aus für Golf und Co?

Die Kompaktklasse stirbt Aus für Golf und Co?

Mit dem Vesta geht Lada neue Wege. Weil die mitunter holprig sind, gibt es den Kombi Vesta Cross mit 20 Zentimetern Bodenfreiheit. Mit Kunststoffbeplankung rundum und das alles bei kompakten Maßen mit 4,42 Metern Länge. Der 102-PS-Benziner kostet in der "Luxus"-Ausstattung mit automatisiertem Getriebe, Navigation und LED-Licht normalerweise 15.873 Euro (netto). Im Oktober gibt's den Kombi nun besonders günstig, denn dann verzichtet Lada auf die 19 Prozent Mehrwertsteuer.

Who is Who Pkw