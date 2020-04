Preiskampf an Ladesäulen

Zum Starten des Ladevorgangs wird das Zahlungsmittel einmal an die Wallbox gehalten. Die Abrechnung erfolgt erst nach Bezug und der exakte Betrag werde beim Beenden des Ladevorgangs automatisch verrechnet. Ein erneutes Bestätigen zum Beenden und die Eingabe eines fixen Ladebetrags vorab sei im Gegensatz zu anderen auf dem Markt verfügbaren Lösungen nicht notwendig. Da der Stromzähler geeicht ist, lässt sich die Wallbox auch im öffentlichen Bereich einsetzen.

Es gehört zum guten Ton, Kunden oder anderen Besuchern die Möglichkeit zu geben, ihre Autos zu laden. Doch muss man deshalb den Strom gleich verschenken? Wie aber soll man sich den Strom bezahlen lassen? Juice hat nun eine Wallbox für ein- bis dreiphasiges Laden (bis zu 32 Ampere) entwickelt, bei der man den Strom per Kreditkarte, Apple Pay und Google Pay bezahlen kann. Das Identifizieren, Freischalten, Steuern und Abrechnen soll dank NFC-, RFID-Leser und Smart-Modulen über Juice, erfolgen.

