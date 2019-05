Elektroautos in Deutschland 2019

Elektroautos in Deutschland 2019 Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Der will doch nur sparen

DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Der will doch nur sparen

Elektroautos in Deutschland 2019

Der will doch nur sparen

Auf der Optionsliste des bis zu siebensitzigen SUV findet sich nun das "Clear Sight Ground View"-System, das dem Fahrer den virtuellen Blick durch die Motorhaube hindurch auf das unmittelbar vor dem Fahrzeug liegende Gelände erlaubt. Das soll nicht nur bei Offroad-Fahrten, sondern auch beim Einparken und Rangieren helfen. Dazu kommen in Sachen Technik Induktionsladeschalen fürs Handy und ein Wifi-Hotspot.

Unter der Haube des familientauglichen Briten zieht das 48-Volt-Mild-Hybridsystem aus dem Schwestermodell Range Rover Evoque ein. Die elektrische Anfahr- und Beschleunigungshilfe ist bei allen Vierzylinder-Benzinern (200 PS und 249 PS) an Bord, bei den Dieseln (bis 240 PS) ist sie in allen Varianten mit Ausnahme der Ausführung mit dem 110 kW/150 PS starken Basistriebwerk und Frontantrieb Serie. Im Laufe des Jahres ergänzt ein Plug-in-Hybridantrieb auf Dreizylinderbasis das Angebot an elektrifizierten Varianten – anders als bei den Mildhybridausführungen ist dann auch rein elektrisches Fahren möglich. Zudem soll bei allen Ausführungen des Discovery Sport mit Allradtechnik ein entkoppelbarer Hinterachsantrieb für mehr Effizienz sorgen.

Who is Who Pkw