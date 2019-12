Per Funk aktuell

Jaguar mit OTA-Updates Per Funk aktuell

Datenschutz in vernetzten Autos

Datenschutz in vernetzten Autos EU warnt vor Hackern

Datenschutz in vernetzten Autos

So fielen knapp 400.000 Fahrzeuge durch die Abgasuntersuchung, 30 Prozent mehr als 2017. Insgesamt wurden bei den ZDK-Betrieben über 12,3 Millionen Abgasuntersuchungen an Pkw, Nutzfahrzeugen und Krafträdern durchgeführt.

Lieber mal richtig gemessen als nur Daten gezogen: Mit der wieder eingeführten Abgasmessmethode am Auspuff fallen Dreckschleudern schneller auf.

Who is Who Pkw