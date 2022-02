Mitsubishi in Deutschland

Basieren wird die neue Mia auf einer modularen Skateboard-Plattform, die sich für unterschiedliche Antriebskonfigurationen und unterschiedliche Fahrzeugtypen mit variablen Radständen eignen wird. Bislang bestätigt hat Fox E-Mobility einen 3,2 Meter kurzen Van, den es in einer Passagier- sowie einer Transporter-Version geben soll. Die weniger als eine Tonne wiegende Neuauflage der Mia wird bei kompakten Abmessungen bis zu 1,5 Kubikmeter Laderaum sowie drei oder vier Sitzplätze bieten. An der Hinterachse reicht das Leistungsband von 55 PS bis 136 PS, zusätzlich ist vorne ein weiteres Triebwerk mit 40 PS möglich. Strom kommt aus ein oder zwei Batteriemodulen mit bis zu 40 kWh Kapazität für bis zu 400 Kilometer Reichweite. Die Preise für die Mia 2.0 werden "deutlich unter 16.800 Euro netto" liegen.

Mit diesem Design soll die Mia 2.0 in Serie gehen. Neuer Marktstarttermin ist 2024.

