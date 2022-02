Mitsubishi in Deutschland

Geladen wird der Skoda entweder mit bis zu 11 kW an der Wechselstrom-Quelle, was je nach Batterie sechs bis acht Stunden dauert, oder deutlich schnelle mit Gleichstrom. Skoda verspricht für die Modelle mit großer Batterie zwischen 29 und 36 Minuten für die Ladung von 10 auf 80 Prozent. Die exakte Ladeleistung nennt die Tschechen nicht, beim Standard-Enyaq liegt sich zwischen 125 und 135 kW.

Die große Batterie ist außerdem im 265 PS starken Allradmodelle "iv 80x" sowie der im ebenfalls mit zwei Motoren ausgerüsteten Top-Variante RS verbaut. Die Reichweiten dürften in beiden Fällen im Bereich von 500 Kilometern liegen. Das Einstiegsmodell "V 60" mit 179 PS und 58-kWh-Batterie dürfte pro Akkuladung etwas weiterkommen als der identisch konfigurierte Standard-Enyaq, der mit 412 Kilometern angegeben ist. Optional ist eine Wärmepumpe zu haben, die vor allem in der winterlichen Heizphase für ein kleines Plus an Praxis-Reichweite sorgen dürfte.

Große Einbußen bei der Funktionalität soll es durch die dynamischere Linienführung nicht geben. Hinter der schrägen Heckklappe steckt immerhin noch ein Kofferraumvolumen von 570 Litern, mehr als so manches "normale" SUV in dieser Klasse vorweisen kann. Zudem verringert sich durch das fließende Dach der Windwiderstand: Der Enyaq wird effizienter, der Stromverbrauch sinkt, das erhöht gleichzeitig die Reichweite. Steckt im Boden die größte Batterie mit einer nutzbaren Kapazität von 77 kWh, erreicht die Variante "iv 80" mit Heckantrieb bis zu 545 Kilometer (nach dem WLTP-Zyklus). Es ist die größte Reichweite innerhalb der Baureihe.

Skoda bietet den Enyaq auch als Coupé an.

