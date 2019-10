Renault setzt verstärkt auf Mobilitätsdienstleistungen. Eine Tochtergesellschaft bündelt jetzt die Aktivitäten unter dem Namen Renault MAI (Mobility as an Industry).

Renault will sein Geschäftsmodell weiter diversifizieren und künftig verstärkt auch Mobilitätsdienstleistungen anbieten. Seit vier Jahren gibt es einige Fahrdienstprojekte aus dem Konzern, die in verschiedenen Großstädten weltweit bereits Dienstleistungen wie Carsharing und Chaffeursdienste anbeiten. Dazu kommen verschiedene Investitionen in Start-ups, die auf Mobilitätskonzepte spezialisiert sind. Die neue Tochtergesellschaft Renault M.A.I. soll all diese Aktivitäten künftig zusammenführen und koordinieren. So will Renault kommende Marktchancen auswerten und neue Mobilitätsangebote entwickeln.

Außerdem soll es die zentrale Organisation erleichtern, mit strategischen Partnern zusammen zu arbeiten. Dazu gehören nach Unternehmensangaben Städte, Regulierungsbehörden und Verkehrsbetriebe, aber auch Unternehmen anderer Branchen. Dabei sollen ausdrücklich nicht nur Lösungen für den Stadtverkehr und Ballungsgebiete, sondern auch für den ländlichen Raum entstehen.