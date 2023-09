Neuer VW Tiguan Dritte Generation, was sich ändert

Er ist zweifellos eine weltweite Ikone, der VW Tiguan. Seit 2007 gut acht Millionen Mal gebaut, war er lange Zeit meistverkauftes SUV in Europa. Anfang nächsten Jahres startet die dritte Generation. Sie setzt weiterhin auf klassische Werte, garniert diese aber mit einer langen Liste an moderner Technik wie in Summe gleich 20 Assistenzsystemen oder einem neuen Cockpit im Stil der elektrischen ID-Modelle. VW hat aber auch auf die Kunden gehört. Es gibt wieder einen analogen Drehschalter statt unpraktischer Wischerei wie zum Beispiel beim Einstellen der Audio-Lautstärke.

Hybrid mit 20 kWh-Batterie

Obwohl es keine stattliche-staatlich Förderung mehr gibt, setzt VW beim neuen Tiguan wieder auf die Doppelherz-Technik. Jetzt allerdings mit einer fast 20 kWh-Batterie, der Möglichkeit zum Schnellladen bis 50 kW und einer Reichweite von 100 Kilometern. Das könnte Pendler mit grünem Gewissen anlocken und sie reif machen für den wohl in zwei Jahren kommenden Tiguan ID, der dann ohne Kraftstofftank und Abgastechnik auskommt.

Überarbeitete Zweiliter-Benziner und -Diesel

Für die Traditionalisten, die immer noch in der Mehrheit sind, hat VW die Zweiliter-Benziner und -Diesel überarbeitet, die bis zu 265 PS bieten. auch als Allradler zu haben sind und dabei bis zu 2,3 Tonnen ziehen können. Die Sparfüchse unter den Verbrenner-Fans können sich für den 1,5-Liter-Benziner mit Mildhybrid-Technik entscheiden, der als einziger Tiguan die 48 Volt-Technik mit Startergenerator bereitstellt, dank elektronischer Steuerung je nach Fahrsituation zwei der vier Zylinder oder sogar den kompletten Motor zweiweise abschaltet. Dieser e-TSI ist mit 30.756Euro (alle Preise netto) ist wohl das Einstiegsmodell in die neue Tiguan-Welt.

Foto: VW Die neue Tiguan-Generation setzt weiterhin auf klassische Werte, garniert diese aber mit einer langen Liste an moderner Technik.

Dezente Änderungen bei der Optik

Mit Blick auf die Optik müssen sich derzeitige Tiguan-Eigner nicht grämen. Die Veränderungen sind so dezent gehalten, dass die Zehntausenden von aktuellen VW-SUV nicht auf einen Schlag zum Oldtimer werden. So wurde die Frontpartie an die ID-Flotte angepasst. In den schmaleren Scheinwerfern gibt es auf Wunsch auch das sogenannte anpassungsfähige "IQ.LIGHT" mit HD-Matrixscheinwerfern, das schon aus dem Flaggschiff Touareg bekannt ist und für ein sensationelles Lichterlebnis sorgen soll, ohne dabei die Entgegenkommenden zu blenden. Am Heck ziehen sich die Rückleuchten jetzt ein Stück weit um die Seiten herum und wachsen in der Mitte zu einem durchgehenden Band zusammen.

Es lebe das Analoge

Die Maße des Neulings änderten sich kaum. 3,2 Zentimeter länger (jetzt 4,55 Meter), die Höhe legt um 5 Millimeter auf 1,64 Meter zu. Breite (1,94 m) und Radstand (2,68 m) blieben gleich. Wie gehabt also reichlich Platz auch auf den Rücksitzen, mehr sogar fürs Gepäck. Mit einem Plus von 33 Litern steigt das Kofferraum-Volumen hinter den Rücksitzen auf 648 Liter. Das alles im Wohlfühlklima des neugestalteten Innenraums. Der erinnert jetzt an das Elektro-Flaggschiff ID.7. Der Verzicht auf den Schalthebel in der Mittelkonsole schafft neue Luftigkeit zwischen den Sitzen. Das Doppelkupplungsgetriebe wird jetzt mittels eines knubbeligen Schalters rechts hinterm Lenkrad bedient. Am bisherigen Standort ist jetzt ein Drehschalter mit OLED-Display zu finden, der nicht nur für die Lautstärke des Audio-Systems verantwortlich ist. Mit ihm können auch die verschiedenen Allrad-Programme oder die Lichtstimmung eingestellt werden. Es lebe das Analoge.

Foto: VW Digitale und analoge Elemente erleichtern die Bedienung.

Bis zu 15-Zoll-Display

Viele Funktionen wandern dennoch auf das je nach Version bis zu 15-Zoll-Display, das das Zentrum des Cockpits beherrscht. Der große Monitor wird durch ein weiteres Display direkt hinterm Lenkrad ergänzt. Es kann individuell gestaltet werden, von der klassischen Ansicht mit Rundinstrumenten bis hin zum Navi-Mode, bei dem die Karte ins direkte Sichtfeld eingespielt wird. Hinzu kommt auf Wunsch ein neues Head-Up-Display, das alle Infos direkt virtuell in die Windschutzscheibe projiziert.

Insgesamt stehen 20 Assistenzsysteme bereit

Ein Beispiel für die gemeinsame Verwendung ist die Entwicklung des neuen Park-Assistenten. So ermöglicht das Speichern eines Vorgangs wie das Einparken in einen Carport oder eine Garage. Erreicht der Fahrer das nächste Mal einen bekannten Wegpunkt wie die Auffahrt des heimischen Grundstücks, erinnert sich die Elektronik. Die weitere Arbeit übernimmt eine Smartphone-App, mit der der zuvor ausgestiegene Fahrer seinen Tiguan bis zur Ruheposition fernsteuert. Umgekehrt kann damit auch ausgeparkt werden. Hilfreich bei engen Garagen. Insgesamt stehen 20 Assistenzsysteme bereit, einige serienmäßig andere gegen Aufpreis in verschiedenen Paketen.

Noch ist nur der Grundpreis von 30.756 Euro bekannt, weitere Daten der einzelnen Modelle sollen ebenso folgen deren Verbrauchs- und Leistungsangaben. Ab Frühjahr 2024 geht´s dann auf die Straße.

Technische Daten

Das Motorenangebot im neuen VW Tiguan

Tiguan eHybrid (Plug-In)

1.5-Liter-Turbobenziner mit vier Zylindern

Leistung 150 PS

kombiniert mit Elektromotor 115 PS

Systemleistung 204 PS

max. Drehmoment: 350 Nm

Top-Version mit 177 PS plus E-Motor

Systemleistung 277 PS

max. Drehmoment: 400 Nm

6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe in E-Motor integriert

Batterie mit 19,7 kWh

Ladeleistung: AC bis 11 kW

DC bis 50 kW

elektrische Reichweite bis zu 100 km

Tiguan eTSI (Mild Hybrid)

Einstiegsmodell mit 1.5 Liter Turbobenziner und vier Zylindern

130 PS bzw. 177 PS

48 Volt-Lithium-Ionen-Batterie plus 48 Volt Startergenerator mit 15 kW

Zylinderabschaltung

Energie-Rückgewinnung beim Bremsen

"Segel"-Funktion. 7-Gang- Doppelkupplungsgetriebe

2-Liter Verbrennungsmotoren:

Turbobenziner mit 194 PS

Frontantrieb

max. Drehmoment 320 Nm

Allradversion mit 265 PS

max. Drehmoment 400 Nm

Turbodiesel mit 150 PS

Frontantrieb

max. Drehmoment 360 Nm

Allradversion mit 193 PS

max. Drehmoment 400 Nm