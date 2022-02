Wer packt am meisten?

Den Standard-Juke gibt es in gleicher Motorisierung ab 16.800 Euro. Aufgelegt wird das auf 750 Einheiten limitierte Sondermodell anlässlich einer Werbepartnerschaft mit Warner Bros., die parallel zur Markteinführung den neuen Batman-Kinofilm vorstellen. Der Juke Kiiro orientiert sich farblich an der Superhelden-Ikonographie, verzichtet aber auf direkte optische Bezüge.

Mit gelben Farbakzenten an Schwellern und Stoßstange wartet der Nissan Juke als Sondermodell Kiiro auf. Zu den weiteren Erkennungsmerkmalen des kleinen Crossovers zählen eine graue Lackierung, schwarze 19-Zoll-Felgen und eine gemusterte Folienbeklebung an Außenspiegeln und Dachkanten. Innen finden sich die Exterieurfarben unter anderem an den Kunstledersitzen und am Armaturenbrett wieder. Den Antrieb übernimmt ein 1,0-Liter-Turbobenziner mit 114 PS Leistung, der wahlweise mit Sechsgang-Handschaltung oder Siebenstufen-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert werden kann. Zu haben ist die Edition ab 22.900 Euro (alle Preise netto).

Nissan Juke Kiiro In Farben Batmans

