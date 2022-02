In Farben Batmans

Zu Preisen ab 22.600 Euro (netto) ist der VW E-Up nun nach längerer Pause wieder bestellbar. Zur Ausstattung des ausschließlich als "Style Plus" angebotenen Kleinstwagens zählen unter anderem Klimaanlage, 15-Zoll-Leichtmetallfelgen und Spurhalteassistent, serienmäßig ist zudem ein Schnellladeanschluss an Bord. Die Technik bleibt unverändert: Eine 12,7 kWh große Batterie treibt einen 83 PS starken E-Motor an, die Reichweite beträgt 258 Kilometer.

