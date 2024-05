Personalie AVAG erweitert Vorstand

Die AVAG Holding erweitert zum 1. Juli 2024 ihren Vorstand. Jürgen Keller übernimmt den Vorstandsposten Operations der Augsburger Automobilhandelsgruppe. Mit der neu geschaffenen Vorstandsposition sollen die Dienstleistungsabteilungen für die Autohäuser weiter optimieren werden. Der Vorstand der AVAG besteht derzeit aus den Vorstandssprechern Albert C. Still und Roman Still, dem Bereichsvorstand Ulf Pfeiffer und dem Finanzvorstand Markus Kruis.

„Mit Jürgen Keller haben wir einen absoluten Fachmann aus der Automobilbranche für uns gewinnen können. Wir freuen uns, ihn in unserer Handelsgruppe begrüßen zu dürfen und sind davon überzeugt, mit ihm gemeinsam die nächsten Schritte in eine erfolgreiche Zukunft gehen zu können“, so Vorstandssprecher Albert C. Still. Der Wirtschaftsingenieur war zuletzt Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland. Zuvor verantwortete er mehrere Jahre unter anderem als Deutschland-Chef die Marke Opel.

Die AVAG Holding ist nach eigenen Angaben eine der führenden Automobilhandelsgruppen in Europa. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete das Familienunternehmen mit ihren 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 2,7 Milliarden Euro und brachte mehr als 105.000 Fahrzeuge auf die Straße.